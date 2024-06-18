Японский 60-летний астронавт готов «передать эстафету» следующему поколению

Новости

Токио, 17 июня (Jiji Press). Японский астронавт Фурукава Сатоси выразил надежду «передать эстафету» своей работы новым астронавтам после полугодового пребывания на Международной космической станции.

«Я твёрдо уверен, что эта последняя миссия приведёт к исследованию Луны в ближайшем будущем», – сказал Фурукава на пресс-конференции в Токио об экспериментах, которые он провёл на борту МКС, с технологиями, которые будут использоваться в международном проекте исследования Луны.

«Я надеюсь передать эстафету, которую я унаследовал, следующему человеку, чтобы работа могла продолжиться», – сказал он.

60-летний Фурукава отправился на МКС на борту американского космического корабля Crew Dragon в августе прошлого года. После примерно полугодового пребывания на МКС он вернулся на Землю в марте и прошёл реабилитацию в США, а затем вернулся в Японию в начале июня.

На МКС, в основном в её японском модуле «Кибо», он проводил многочисленные эксперименты, такие как испытания устройства рециркуляции воды, которое будет использоваться во время исследования Луны, и дрона, предназначенного для помощи астронавтам в выполнении задач на борту космической станции.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме