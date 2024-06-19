Японский стартап запустит 10 малых спутников совместно с американской фирмой

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Токио, 18 июня (Jiji Press). Японский спутниковый стартап Synspective Inc. сообщил, что договорился с Rocket Lab USA Inc. о запуске 10 малых спутников к 2027 году.

Эта сделка является частью проекта токийской фирмы по созданию спутниковой группировки, позволяющей наблюдать за любой частью земного шара практически в реальном времени, что, как ожидается, будет способствовать быстрому реагированию на стихийные бедствия.

Synspective производит радиолокационные спутники с синтезированной апертурой, которые могут захватывать изображения местности и объектов на планете с высоким разрешением даже в ночное время или в плохую погоду.

Компания предлагает услуги анализа SAR-изображений государственным учреждениям и частным компаниям главным образом для борьбы со стихийными бедствиями. После землетрясения на полуострове Ното 1 января она бесплатно предоставила общественности соответствующие спутниковые снимки.

На данный момент четыре спутника SAR были запущены эксклюзивно Rocket Lab. Synspective планирует отправить на орбиту в общей сложности 30 спутников ко второй половине 2020-х годов для создания низковысотной группировки.

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