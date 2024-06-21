Лидер японского бизнеса призывает разрешить сохранение прежней фамилии при вступлении в брак
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Токио, 20 июня (Jiji Press). Японский бизнес-лидер Уотани Масахико, руководитель Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн), призвал страну как можно скорее ввести избирательную систему двойной фамилии для супружеских пар.
«Мы не можем больше откладывать этот вопрос, – заявил на пресс-конференции в Токио Уотани, председатель комитета по поощрению разнообразия Кэйданрэн. – Конкурентоспособность страны снизится, если мы не решим гендерные проблемы», – сказал он.
Уотани, который также является председателем и генеральным директором производителя косметики Shiseido Co., возглавляет кампанию Кэйданрэн, крупнейшего бизнес-лобби Японии, за то, чтобы страна как можно быстрее приняла систему, при которой супруги могут иметь разные фамилии.
Исследование Кэйданрэн показывает, что около 90 процентов компаний в Японии разрешают сотрудникам использовать свою фамилию, которую они имели до вступления в брак.
Исследование также показывает, что иногда возникают неудобства в деловой среде из-за того, что фамилия людей отличается от их зарегистрированной фамилии, поскольку они на работе использовали свою прежнюю фамилию.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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