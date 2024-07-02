Япония успешно запустила третью ракету серии H3
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Танэгасима, префектура Кагосима, 1 июля (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило третью ракету из своей новой серии H3, несущую усовершенствованный радиолокационный спутник.
Спутник наблюдения за Землей Daichi-4 был выведен на целевую орбиту примерно через 17 минут после старта ракеты с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии в 12:06.
Успешный запуск JAXA ракеты H3 с коммерческим спутником состоялся после неудачного первого запуска в прошлом году.
Запуск 1 июля был «действительно идеальным», сказал на пресс-конференции Арита Макото, руководитель проекта ракеты H3 в JAXA. «Мы поклялись восстановиться после неудачи первой ракеты H3, и мы смогли выполнить своё обещание».
H3 – двухступенчатая жидкостная ракета, разработанная JAXA и Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Для первой ступени был внедрён новый жидкостный двигатель с целью улучшения пусковых возможностей, в то время как радикальное снижение затрат по сравнению с предыдущей ракетой H-2A достигается за счёт сокращения количества деталей и активного использования коммерческих готовых изделий.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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