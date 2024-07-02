Япония успешно запустила третью ракету серии H3

Новости

Танэгасима, префектура Кагосима, 1 июля (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило третью ракету из своей новой серии H3, несущую усовершенствованный радиолокационный спутник.

Спутник наблюдения за Землей Daichi-4 был выведен на целевую орбиту примерно через 17 минут после старта ракеты с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии в 12:06.

Успешный запуск JAXA ракеты H3 с коммерческим спутником состоялся после неудачного первого запуска в прошлом году.

Запуск 1 июля был «действительно идеальным», сказал на пресс-конференции Арита Макото, руководитель проекта ракеты H3 в JAXA. «Мы поклялись восстановиться после неудачи первой ракеты H3, и мы смогли выполнить своё обещание».

H3 – двухступенчатая жидкостная ракета, разработанная JAXA и Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Для первой ступени был внедрён новый жидкостный двигатель с целью улучшения пусковых возможностей, в то время как радикальное снижение затрат по сравнению с предыдущей ракетой H-2A достигается за счёт сокращения количества деталей и активного использования коммерческих готовых изделий.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме