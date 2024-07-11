В образцах с астероида Рюгу обнаружены вещества, являющиеся материалом для существования жизни
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Токио, 10 июля (Jiji Press). Группа японских исследователей сообщила, что обнаружила множество органических веществ, которые могут служить сырьём для аминокислот, оснований нуклеиновых кислот и других материалов, необходимых для жизни, в образцах песка, привезенных исследовательским аппаратом «Хаябуса-2» с астероида Рюгу.
Исследование опубликовано в интернет-издании журнала Nature Communications.
Исследователи извлекли водорастворимые компоненты из образцов песка и подробно их проанализировали. Затем они идентифицировали в общей сложности 84 вида органических веществ, включая пировиноградную кислоту, яблочную кислоту и мевалоновую кислоту, которые могут быть использованы для производства белков, ДНК и клеточных мембран соответственно.
Между тем, основываясь на соотношении органических веществ, которые становятся нестабильными при контакте с водой, команда обнаружила, что родительское тело Рюгу образовалось около 4,6 миллиарда лет назад и что оно долгое время было богато водой.
В образцах астероидов уже было обнаружено 23 аминокислоты и урацил, основание нуклеиновой кислоты. «На этот раз были обнаружены предшественники аминокислот и урацила», – сказал Такано Ёсинори, старший научный сотрудник Японского агентства по науке и технологиям в области морской среды и Земли (JAMSTEC).
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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