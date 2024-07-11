В образцах с астероида Рюгу обнаружены вещества, являющиеся материалом для существования жизни

Новости

Токио, 10 июля (Jiji Press). Группа японских исследователей сообщила, что обнаружила множество органических веществ, которые могут служить сырьём для аминокислот, оснований нуклеиновых кислот и других материалов, необходимых для жизни, в образцах песка, привезенных исследовательским аппаратом «Хаябуса-2» с астероида Рюгу.

Исследование опубликовано в интернет-издании журнала Nature Communications.

Исследователи извлекли водорастворимые компоненты из образцов песка и подробно их проанализировали. Затем они идентифицировали в общей сложности 84 вида органических веществ, включая пировиноградную кислоту, яблочную кислоту и мевалоновую кислоту, которые могут быть использованы для производства белков, ДНК и клеточных мембран соответственно.

Между тем, основываясь на соотношении органических веществ, которые становятся нестабильными при контакте с водой, команда обнаружила, что родительское тело Рюгу образовалось около 4,6 миллиарда лет назад и что оно долгое время было богато водой.

В образцах астероидов уже было обнаружено 23 аминокислоты и урацил, основание нуклеиновой кислоты. «На этот раз были обнаружены предшественники аминокислот и урацила», – сказал Такано Ёсинори, старший научный сотрудник Японского агентства по науке и технологиям в области морской среды и Земли (JAMSTEC).

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме