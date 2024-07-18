Камикава и Лэмми договорились о сотрудничестве Японии и Великобритании

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Токио, 17 июля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми провели телефонные переговоры и договорились, что их страны будут тесно сотрудничать, поскольку безопасность Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов неразделима.

Камикава, которая в настоящее время находится с визитом в Италии, поздравила Лэмми с назначением. Они провели переговоры впервые с тех пор, как новый британский министр иностранных дел вступил в должность после убедительной победы Лейбористской партии на всеобщих выборах в начале этого месяца.

Стороны также подтвердили, что будут содействовать совместной разработке Японией, Великобританией и Италией истребителя следующего поколения.

По данным Министерства иностранных дел Японии, Камикава заявила, что партнёрство между Японией и Великобританией «никогда не было более тесным и прочным», а Лэмми ответил, что он будет работать со своей японской коллегой, чтобы сделать двусторонние отношения ещё более тесными.

Она также выразила благодарность за тёплый прием, оказанный Великобританией императору Японии Нарухито и императрице Масако во время их государственного визита в Великобританию в прошлом месяце.

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