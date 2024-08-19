В ФОКУСЕ: Кисида оставит много незавершённых задач во внешней политике
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Токио, 17 августа (Jiji Press). Уходящий премьер-министр Японии Кисида Фумио оставит незавершёнными многие дипломатические задачи, такие как улучшение отношений с Китаем, хотя он и участвовал в дипломатии на высшем уровне, используя свой работы на посту министра иностранных дел в течение четырёх лет и семи месяцев.
Кисида проложил путь к углублению союза Японии с Соединёнными Штатами и улучшению отношений с Южной Кореей. Но он не добился большого прогресса в решении вопроса похищений японских граждан Северной Кореей десятилетия назад.
Нерешённые вопросы будут переданы его преемнику, который будет выбран на президентских выборах правящей Либерально-демократической партии в сентябре.
«Мне удалось добиться больших результатов благодаря многогранной дипломатии», – заявил Кисида на пресс-конференции 14 августа, когда он сделал неожиданное заявление о том, что не будет добиваться переизбрания на пост президента ЛДП и уйдёт с поста премьер-министра после партийных выборов.
Что касается Китая и Северной Кореи, Кисида заявил, что он будет стремиться развивать отношения с ними настолько, насколько это возможно, в течение оставшегося срока, признав, что он находится лишь на полпути к достижению прогресса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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