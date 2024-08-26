Японская венчурная компания Space One запустит вторую ракету-носитель для вывода спутников в декабре
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Токио, 25 августа (Jiji Press). Японская венчурная компания по освоению космоса Space One Co. сообщила, что запустит вторую малую ракету-носитель спутников Kairos уже в декабре, после того как запуск первой ракеты этой весной закончился неудачей.
Компания с головным офисом в Токио также заявила, что отказ первой ракеты был вызван автономной системой безопасности полёта ракеты, которая посчитала более низкую, чем предполагалось, скорость «ненормальной» и заставила ракету прервать полёт.
Подробный график для второй ракеты будет объявлен за два месяца до запуска. На ней планируют отправить один малый спутник и четыре микроспутника.
По данным Space One, первая ракета, взорвавшаяся вскоре после запуска, имела меньшую тягу, чем ранее рассчитывалось, поскольку прогнозируемая скорость сгорания топлива оказалась выше реальной. Также взрыв обусловили строгие критерии оценки автономной системы полёта для обеспечения безопасности.
На онлайн-пресс-конференции Эндо Мамору, директор Space One, заявил, что у компании не было системы, обеспечивающей воспроизводимость, и объяснил, что были внесены улучшения для обеспечения правильности прогнозов полёта.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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