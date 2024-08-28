Китай отрицает преднамеренное нарушение воздушного пространства Японии

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Пекин, 27 августа (Jiji Press). Представитель МИД Китая 27 августа предположил, что нарушение китайским военным самолётом воздушного пространства Японии накануне не было преднамеренным.

Китай не намерен нарушать воздушное пространство какой-либо другой страны, заявил на пресс-конференции пресс-секретарь Линь Цзянь.

Линь не стал напрямую комментировать, действительно ли произошло нарушение воздушного пространства, отметив при этом, что соответствующие китайские власти работают над подтверждением обстоятельств, а Китай продолжает поддерживать связь с японской стороной.

По данным Министерства обороны Японии, китайский военный разведывательный самолёт Y-9 вошёл в воздушное пространство Японии над водами островов Дандзё в префектуре Нагасаки на юго-западе Японии утром 26 августа. Министерство заявило, что это первый случай, когда было подтверждено нарушение воздушного пространства Японии китайским военным самолётом.

После инцидента у японской стороны растёт чувство тревоги относительно цели нарушения воздушного пространства.

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