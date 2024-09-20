Япония и Китай работают над смягчением запрета на импорт морепродуктов: усиление мониторинга МАГАТЭ
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Токио, 20 сентября (Jiji Press) -- По словам источников в японском правительстве, власти Японии и Китая работают над смягчением длительных ограничений Китая на импорт японских морепродуктов, введенных в ответ на сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в море.
Токио надеется решить проблемы Пекина путем усиления системы мониторинга очищенной воды Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), в которой также участвует Китай, сообщили источники.
Ожидается, что премьер-министр Японии Кисида Фумио согласует с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси усиление системы мониторинга во время телефонной конференции в пятницу днем.
«В ответ на запросы китайской стороны мы договоримся с МАГАТЭ об усилении наших мер реагирования», - заявил высокопоставленный чиновник канцелярии премьер-министра Японии.
Китай ввел полный запрет на импорт японских морепродуктов в августе прошлого года, вскоре после того, как Япония начала сброс очищенной воды, содержащей небольшое количество радиоактивного трития, в море с пострадавшей от расплавления активной зоны АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. на северо-востоке Японии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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