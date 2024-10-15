Премьер-министр Японии Исиба поручил ЛДП обсудить вопросы безопасности в Азии

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Токио, 14 октября (Jiji Press)/ Премьер-министр Японии Исиба Сигэру поручил своей Либерально-демократической партии провести обсуждение мер по обеспечению безопасности в азиатском регионе.

Исиба, председатель правящей Либерально-демократической партии, очевидно, подразумевал свои предложения по пересмотру японско-американского пакта о статусе вооруженных сил и созданию азиатской версии НАТО.

«Я хочу, чтобы обсуждения проходили в тесном сотрудничестве с министерствами иностранных дел и обороны», – заявил он на встрече в штаб-квартире ЛДП с лидером партийной политики Онодэрой Ицунори, министром иностранных дел Ивая Такэси и министром обороны Накатани Гэном.

Источники сообщили, что Исиба поручил Накатани, который должен посетить Европу в среду для участия во встрече министров обороны стран НАТО, оценить ситуацию в Италии и Германии, где размещены американские войска.

После встречи с Онодэрой и другими Исиба рассказал журналистам о масштабных учениях китайских военных вокруг Тайваня, о которых было объявлено 14 октября.

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