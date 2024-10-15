Премьер-министр Японии Исиба поручил ЛДП обсудить вопросы безопасности в Азии
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 14 октября (Jiji Press)/ Премьер-министр Японии Исиба Сигэру поручил своей Либерально-демократической партии провести обсуждение мер по обеспечению безопасности в азиатском регионе.
Исиба, председатель правящей Либерально-демократической партии, очевидно, подразумевал свои предложения по пересмотру японско-американского пакта о статусе вооруженных сил и созданию азиатской версии НАТО.
«Я хочу, чтобы обсуждения проходили в тесном сотрудничестве с министерствами иностранных дел и обороны», – заявил он на встрече в штаб-квартире ЛДП с лидером партийной политики Онодэрой Ицунори, министром иностранных дел Ивая Такэси и министром обороны Накатани Гэном.
Источники сообщили, что Исиба поручил Накатани, который должен посетить Европу в среду для участия во встрече министров обороны стран НАТО, оценить ситуацию в Италии и Германии, где размещены американские войска.
После встречи с Онодэрой и другими Исиба рассказал журналистам о масштабных учениях китайских военных вокруг Тайваня, о которых было объявлено 14 октября.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Министры стран Quad выступают против действий по изменению морского статус-кво
- Сотрудничество между НАТО и Японией: новая возможность для наведения мостов между союзниками США
- Уроки российского вторжения в Украину: необходимость тихоокеанского варианта НАТО
- Япония выразила России обеспокоенность по поводу сближения с Северной Кореей
- Япония выражает серьёзную обеспокоенность по поводу нового договора между Россией и Северной Кореей
- Быстрое сближение России и Северной Кореи в военной сфере: какова будет реакция Китая?
- Северная Корея и ее пособники: растущая угроза
- Угроза гиперзвуковых ракет всё ближе: возможен ли в нынешней ситуации их перехват?