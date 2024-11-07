ИНТЕРВЬЮ: новые японские астронавты рассматривают высадку на Луну как реалистичный план

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Токио, 6 ноября (Jiji Press). Ёнэда Аю и Сува Макото, недавно сертифицированные в качестве астронавтов Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), заявили в недавнем интервью, что они рассматривают высадку на Луне как всё более реальную перспективу.

В рамках международной программы исследования Луны «Артемида», в которой участвует Япония, 29-летняя Ёнэда и 47-летний Сува могут стать первыми японцами, которые высадятся на Луне уже в конце 2020-х годов.

В 2021 году они подали заявку на участие в отборе астронавтов JAXA, который проводился впервые за 13 лет. Они были выбраны в качестве кандидатов в феврале прошлого года после нескольких раундов отбора, включая письменные тесты и собеседования, из более чем 4000 претендентов.

Ёнэда и Сува прошли базовую подготовку в течение примерно полутора лет, чтобы получить основные знания и навыки, необходимые астронавтам. Они также прошли практическую подготовку по геологической разведке, проводимую с учетом участия в исследовании лунной поверхности, а также симуляцию вождения лунохода, разрабатываемого Японией.

«Я чувствую, что (участие в исследовании Луны) – более реалистичный сценарий, чем раньше, — сказала Ёнэда в начале базовой подготовки. – Я также чувствую, что это будет не так уж и легко». Она также сказала: «Стало ясно, что мне предстоит пройти еще много дорог, прежде чем я доберусь до Луны».

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