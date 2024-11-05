Япония успешно запустила четвёртую ракету типа H3
НовостиНаука Технологии
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Танэгасима, префектура Кагосима, 4 ноября (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило четвёртую ракету H3 со спутником связи военного назначения X-диапазона.
Геостационарный спутник Kirameki-3 был выведен на орбиту примерно через 30 минут после старта ракеты с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии в 15:48 по местному времени.
Три последовательных успешных запуска ракеты H3 вывели проект на стадию стабильной работы, сказал на пресс-конференции Арита Макото, руководитель проекта H3 JAXA. «Мы считаем, что это очень большой шаг», – сказал он.
Успешный запуск 4 ноября будет способствовать безопасности Японии и повышению оперативных возможностей Сил самообороны Японии, заявил Като Ясухиро, начальник управления систем управления и связи Объединённого штаба министерства.
Kirameki-3 находится на орбите на высоте 36 000 километров. Это был первый запуск геостационарного спутника с помощью ракеты H3.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Томми Ли Джонс в Японии: пятнадцать лет в роли инопланетянина
- Глава проекта «Хаябуса-2» выразил радость в связи с получением капсулы с космическим веществом от исследовательского зонда
- Выбран следующий астероид, к которому направится зонд «Хаябуса-2»
- Исследовательская группа выращивает бактерии из слоя возрастом 100 млн лет
- Японские исследователи выяснили, что бактерии могут выживать в космосе
- Японские исследователи обнаружили остатки одного из крупнейших кратеров в Солнечной системе
- Компания Mitsubishi Heavy Industries успешно запустила зонд ОАЭ на Марс
- Закон о космической деятельности и деятельность венчурных предприятий: Япония стремится к расширению космического бизнеса
- Японская космическая программа: 50 лет со времени лунной миссии программы «Аполлон»
- Японская компания разработает спутник для уборки космического мусора
- Японская космическая программа празднует юбилей