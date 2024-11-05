Япония успешно запустила четвёртую ракету типа H3

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Танэгасима, префектура Кагосима, 4 ноября (Jiji Press). Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило четвёртую ракету H3 со спутником связи военного назначения X-диапазона.

Геостационарный спутник Kirameki-3 был выведен на орбиту примерно через 30 минут после старта ракеты с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе Японии в 15:48 по местному времени.

Три последовательных успешных запуска ракеты H3 вывели проект на стадию стабильной работы, сказал на пресс-конференции Арита Макото, руководитель проекта H3 JAXA. «Мы считаем, что это очень большой шаг», – сказал он.

Успешный запуск 4 ноября будет способствовать безопасности Японии и повышению оперативных возможностей Сил самообороны Японии, заявил Като Ясухиро, начальник управления систем управления и связи Объединённого штаба министерства.

Kirameki-3 находится на орбите на высоте 36 000 километров. Это был первый запуск геостационарного спутника с помощью ракеты H3.

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