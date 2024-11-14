Местные органы власти Японии работают над сокращением ущерба, наносимого медведями
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Токио, 13 ноября (Jiji Press). Местные органы власти Японии собирают информацию о случаях появления медведей и хотят использовать искусственный интеллект для того, чтобы не допустить их в городские районы после волны нападений медведей в прошлом году.
Хотя медведей этой осенью видели реже, чем в предыдущем году, местные власти прилагают все усилия, чтобы предотвратить ущерб, если животные будут появляться чаще.
В северо-восточной префектуре Акита, где в 2023 финансовом году, закончившемся в марте, число погибших и раненых в результате нападений медведей составило 70 человек, что является самым высоким показателем среди 47 префектур страны, в июле правительство префектуры запустило систему отображения сообщений о случаях появления медведей и нанесённом ущербе на онлайн-карте.
Информация о наблюдениях животных, в том числе кабанов и оленей, вносится в систему муниципалитетами. Очевидцы также могут вносить сообщения, которые проверяются сотрудниками на предмет достоверности.
По состоянию на конец октября карту просмотрели около 298 000 раз, и около 2900 человек подписались на получение оповещений по электронной почте о наблюдениях.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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