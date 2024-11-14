Япония и Великобритания создадут форум министров иностранных дел и экономики
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Лондон, 13 ноября (Jiji Press). Япония и Великобритания рассматривают возможность создания форума министров иностранных дел и экономики, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Этот шаг направлен на обсуждение путей противодействия возможным протекционистским мерам со стороны избранного президента США Дональда Трампа.
Токио и Лондон надеются, что премьер-министр Японии Исиба Сигэру и его британский коллега Кир Стармер достигнут соглашения о создании форума во время встречи в кулуарах саммита «Группы двадцати», который состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
Трамп пытался ввести пошлины в размере 10-20 процентов на весь импорт США, включая импорт из стран-союзников, Японии и Великобритании, и пошлины в размере 60 процентов на импорт из Китая.
Япония и США организуют аналогичный министерский форум в 2022 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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