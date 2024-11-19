Япония и Великобритания начнут экономические переговоры в формате «2+2»

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Рио-де-Жанейро, 18 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и его британский коллега Кир Стармер договорились о проведении экономических переговоров в формате «два плюс два» между министрами иностранных дел и экономики.

С созданием этого соглашения Япония и Великобритания намерены укрепить сотрудничество в области торговли и экономической безопасности.

Исиба и Стармер достигли этого соглашения на своей первой встрече, которая состоялась в кулуарах саммита «Группы двадцати» в Рио-де-Жанейро 18 ноября.

Такой двусторонний форум Япония создаст во второй раз. Сейчас работает такой форум с Соединёнными Штатами, он был создан в 2022 году.

Япония и Великобритания проведут свою первую экономическую встречу формата «два плюс два» в начале следующего года. Токио будет представлен министром иностранных дел и министром экономики, торговли и промышленности.

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