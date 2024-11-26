В токийской тюрьме умер 93-летний осуждённый за небрежное вождение, приведшее к ДТП с человеческими жертвами
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Токио, 25 ноября (Jiji Press). Стало известно, что 93-летний заключенный, обвинявшийся за автокатастрофу в апреле 2019 года, в которой погибли мать и её маленькая дочь в оживлённом токийском районе Икэбукуро, скончался от старости.
По словам информированных источников, 26 октября скончался бывший глава ныне несуществующего правительственного Агентства промышленной науки и технологий правительства Иидзука Кодзо, отбывавший пятилетний срок за небрежное вождение, повлекшее за собой смерть и травмы в результате аварии.
В результате аварии легковой автомобиль, которым управлял Иидзука, проехал на красный свет и вылетел на пешеходный переход, в результате чего погибли Мацунага Мана (31 год) и её дочь Рико (3 года). Ещё девять человек получили ранения.
«Я молюсь от всего сердца за душу» Иидзуки, – написал Мацунага Такуя, скорбящий муж Маны, в посте на X (ранее Twitter). – Я хочу, чтобы он извинился перед Маной и Рико, если увидит их на небесах. В то же время моё сердце болит, потому что ему пришлось умереть в тюрьме».
Мацунага посетил Иидзуку в тюрьме в мае этого года. На вопрос, хочет ли он что-то сказать пожилым людям, чтобы предотвратить подобные аварии, Иидзука сказал им, чтобы они как можно скорее отказались от водительских прав.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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