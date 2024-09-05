Японская фирма выпускает мотороллер для пожилых людей
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Токио, 4 сентября (Jiji Press). Японский производитель персональных транспортных средств Whill Inc. представил четырёхколёсный тротуарный мотороллер для пожилых людей.
Самокат Whill Model R может совершать разворот на месте, что позволяет пользователям легко передвигаться в людных или узких местах, поскольку его передние колёса способны поворачиваться примерно на 90 градусов.
Для вождения не требуются водительские права. Уилл ожидает, что скутер поможет пожилым людям передвигаться поблизости от дома, в том числе ездить за покупками.
Самокат, работающий от съёмной батареи, развивает максимальную скорость 6 километров в час. Его можно заряжать дома, и он может проехать до 17,2 километров после пяти часов зарядки.
Рекомендованная начальная розничная цена составляет 357 000 йен, его можно также взять в аренду.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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