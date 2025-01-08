Тояма и Осака в списке «52 мест для посещения в 2025 году» по версии New York Times
НовостиОбщество Культура В мире Жизнь
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 8 января (Jiji Press). В списке «52 мест для посещения в 2025 году», составленном New York Times, значатся две японские города: Тояма и Осака, занимающие 30-е и 38-е места соответственно.
Тояма, расположенная в центрально-западной части страны, предлагает возможность «наслаждаться культурными сокровищами и кулинарными изысками, избегая толпы», – отмечает американский журнал. Он также представляет ежегодный фестиваль, проводимый в начале сентября и называемый «Овара Кадзэ-но-Бон». Участники в соломенных шляпах шествуют по улицам, исполняя традиционный танец в молитве о богатом урожае.
Город также гордится Музеем стекольного ремесла, разработанным архитектором Кума Кенго, – «собором из дерева и света», по определению New York Times.
Осака попала в список 2025 года благодаря двум ключевым факторам: она принимает Всемирную выставку с апреля по октябрь и демонстрирует значительные усилия по вопросам включения сексуальных меньшинств, согласно журналу.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Префектура Тояма
- Префектура Тояма: живописное побережье Амахараси
- [Фото] Татэяма — мир над облаками
- Белые каньоны Тоямы: у снежных стен
- Природа и пейзажи Тоямы: Кэякидайра в ущелье Куробэ
- 100 знаменитых замков Японии ®: замок Такаока, префектура Тояма
- Префектура Осака
- На выставке Osaka Expo представлен полноразмерный Gundam
- В парке Universal Studios Japan открывается новая тематическая зона Donkey Kong Country
- Наслаждаясь колоритом Осаки: круизы по каналу Томбори вдоль живописных мест привлекают иностранных туристов
- Замок Осака: самая посещаемая туристами главная башня, замковые укрепления и другие достопримечательности
- Архитектор Кума Кэнго: что воплощает новый Национальный олимпийский стадион?