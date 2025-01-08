Тояма и Осака в списке «52 мест для посещения в 2025 году» по версии New York Times

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Токио, 8 января (Jiji Press). В списке «52 мест для посещения в 2025 году», составленном New York Times, значатся две японские города: Тояма и Осака, занимающие 30-е и 38-е места соответственно.

Тояма, расположенная в центрально-западной части страны, предлагает возможность «наслаждаться культурными сокровищами и кулинарными изысками, избегая толпы», – отмечает американский журнал. Он также представляет ежегодный фестиваль, проводимый в начале сентября и называемый «Овара Кадзэ-но-Бон». Участники в соломенных шляпах шествуют по улицам, исполняя традиционный танец в молитве о богатом урожае.

Город также гордится Музеем стекольного ремесла, разработанным архитектором Кума Кенго, – «собором из дерева и света», по определению New York Times.

Осака попала в список 2025 года благодаря двум ключевым факторам: она принимает Всемирную выставку с апреля по октябрь и демонстрирует значительные усилия по вопросам включения сексуальных меньшинств, согласно журналу.

三味線や胡弓に合わせ踊り歩く「おわら風の盆」＝２０２３年９月１日、富山市八尾町

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

 

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