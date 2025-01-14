Министры иностранных дел стран Quad встретятся в Вашингтоне 21 января

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Токио, 13 января (Jiji Press). Министры иностранных дел Японии, США, Австралии и Индии, вероятно, встретятся в Вашингтоне 21 января, на следующий день после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, сообщили представители правительства Японии.

Встреча министров стран Quad подчеркнёт, что администрация Трампа придаёт большое значение сотрудничеству между четырьмя странами на фоне усиливающегося соперничества между США и Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ожидается, что министры иностранных дел стран «четвёрки», включая Ивая Такэси из Японии, обсудят возможность проведения саммита лидеров четырёх стран в ближайшее время.

«Акцент администрации Трампа на Quad окажет существенное влияние на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе», – заявил Нагасима Акихиса, специальный советник премьер-министра Японии Исибы Сигэру, в своём сообщении на X в понедельник.

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