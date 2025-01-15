В Японии на выставке в Осаке представят марсианский метеорит

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Токио, 14 января (Jiji Press). Японское правительство впервые представит публике один из крупнейших в мире метеоритов с Марса на Всемирной выставке этого года в городе Осака, сообщило министерство промышленности.

Представители министерства заявили, что метеорит, собранный японской антарктической исследовательской экспедицией, представляет собой важный с научной точки зрения материал, содержащий минералы, указывающие на то, что в прошлом на Марсе была вода.

Он будет показан в Зоне растений, одной из трёх зон в Японском павильоне. Посетители смогут прикоснуться к кусочку метеорита.

В Зоне растений также будет представлена ​​функция микроорганизмов, которые разлагают отходы и преобразуют их в энергию. Будет организована экскурсия по наблюдению за производством биогазовой энергии с использованием таких микроорганизмов и пищевых отходов, собранных на месте проведения выставки.

В зоне фабрики будут выставлены образцы песка с астероидов Итокава и Рюгу, собранные зондами «Хаябуса» Японского агентства аэрокосмических исследований.

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