Японский стартап со второй поптыки запустил на Луну лунный модуль
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Токио, 15 января (Jiji Press). Лунный модуль, разработанный японским стартапом по исследованию космоса ispace Inc., был запущен в среду из Космического центра Кеннеди во Флориде в рамках второй попытки отправить космический корабль на Луну.
Лунный модуль должен прибыть на Луну в конце мая или начале июня. В случае успеха ispace может стать первой компанией в Азии, которая отправит космический корабль на Луну.
Первый посадочный модуль компании, запущенный в 2022 году, не смог приземлиться на Луне.
Около 300 человек, включая сотрудников ispace, их семьи и государственных служащих, собрались на мероприятии в Токио и посмотрели прямую трансляцию запуска второго посадочного модуля на борту ракеты SpaceX Falcon 9.
После того, как космический аппарат приземлится на Луне, он выпустит на поверхность марсоход, который будет собирать данные о поверхности и песок реголит.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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