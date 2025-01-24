Китаец приговорен к смертной казни за нападение на японцев в Сучжоу
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Токио, 23 января (Jiji Press) - Народный суд средней ступени города Сучжоу провинции Цзянсу вынес смертный приговор 52-летнему безработному Чжоу Цзяшэну за нападение на японцев в июне прошлого года, в результате которого погибла гражданка КНР. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Японии.
В ходе первого слушания и при оглашении приговора Япония не упоминалась.
По информации МИД Японии, суд постановил, что «преступление было совершено обвиняемым, который из-за долгов потерял желание жить и совершил нападение на троих человек, включая ребенка, что является особо тяжким преступлением». Суд заключил, что «ввиду серьезных социальных последствий применение высшей меры наказания является обоснованным».
Обвиняемый прибыл в Сучжоу из провинции Аньхой специально для совершения преступления.
Инцидент произошел 24 июня 2024 года. Мужчина напал с холодным оружием на мать с ребенком из Японии, ожидавших школьный автобус японской школы на остановке. В результате нападения они получили ранения, а сопровождающая автобуса, гражданка КНР Ху Юпин, погибла. Китайские власти задержали нападавшего и предъявили ему обвинение в ноябре того же года. Первое судебное заседание состоялось 9 января этого года.
Процесс проходил в закрытом режиме, однако на нем присутствовал генеральный консул Японии в Шанхае Окада Масару, о чем проинформировало Министерство иностранных дел.
Китайская сторона ранее характеризовала инцидент как «спонтанный» и не раскрывала мотивы и предысторию преступления. В ходе судебного разбирательства так и не было установлено, являлись ли японские граждане намеренной целью нападения. Возможно, это соответствует курсу китайских властей на улучшение отношений с Японией.
В сентябре прошлого года в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун произошел еще один инцидент: мужчина напал с ножом на японского школьника по дороге в школу, что привело к гибели ребенка. Первое слушание по этому делу назначено на 24 января.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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