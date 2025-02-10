Правительство одобрило законопроект о повышении заработной платы учителям
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Токио, 7 февраля (Jiji Press) -- На заседании кабинета министров 7 февраля правительство Японии утвердило пакет законопроектов, предусматривающий поэтапное увеличение компенсационных надбавок для учителей государственных школ с текущих 4% до 10% от базового оклада.
Внесение изменений в действующее законодательство, включая закон об особом порядке оплаты труда учителей государственных школ, призвано улучшить условия работы педагогов и сократить их рабочее время.
Компенсационные надбавки, выплачиваемые вместо оплаты сверхурочных, будут повышены до 5% от базового оклада в январе 2026 года, после чего будут ежегодно увеличиваться на 1 процентный пункт, достигнув 10% к январю 2031 года. Это станет первым повышением с момента вступления в силу закона об особом порядке оплаты труда в 1972 году.
В рамках дальнейшего реформирования условий труда педагогов законопроекты обязывают все префектурные и муниципальные управления образования разработать и обнародовать конкретные планы по сокращению сверхурочной работы учителей, начиная с апреля следующего года.
Каждое управление также будет обязано публично отчитываться о ходе реализации своего плана на образовательной конференции с участием глав местных администраций. Данная мера направлена на сокращение среднего количества сверхурочных часов с нынешних 47 до 30 часов в течение пятилетнего периода до 2029 финансового года, согласно целевым показателям, установленным центральным правительством.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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