Двое японцев подозреваются в помощи северокорейскому ИТ-специалисту
НовостиОбщество Политика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 7 апреля (Jiji Press). Полиция Токио направила в прокуратуру документы на двух японцев по подозрению в оказании помощи предполагаемому работнику сферы информационных технологий из Северной Кореи, выдававшему себя за гражданина Японии.
Бюро общественной безопасности столичного полицейского управления Токио полагает, что ИТ-работник был причастен к попыткам Северной Кореи получить иностранную валюту.
Двое японцев – 32-летний корпоративный работник из юго-западного города Ойта и 34-летний индивидуальный предприниматель из токийского района Кита – подозреваются в том, что они помогли ИТ-работнику создать учётную запись для службы подбора персонала, отправив ИТ-работнику фотографии водительских прав и другую информацию в сентябре-октябре 2020 года.
По данным источников в полиции, вознаграждение за задание было зачислено на их банковские счета, а затем переведено за границу по указанию ИТ-специалиста.
Источники сообщили, что IT-работник общался с двумя японцами через социальные сети. Данные с сайта поставщика услуг по подбору работы предполагают доступ из Северной Кореи, заявили они.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Тайна похищения: Северная Корея и исчезновение японского ученого-ядерщика
- Похищения Северной Кореей граждан Японии
- 17 японских граждан, официально признанных похищенными Северной Кореей
- 90 тысяч поверивших в «рай на земле»: 60 лет с начала отъезда возвращенцев в Северную Корею
- Новый договор о военном сотрудничестве России и Северной Кореи: неодинаковый энтузиазм сторон «альянса»
- К упразднению экспертного совета по санкциям против Северной Кореи: нарушение Россией международного порядка сказывается и на Северо-Восточной Азии
- Ким Чен Ын возглавил учения Северной Кореи по ядерной контратаке: государственные СМИ
- Северная Корея успешно провела испытания гиперзвуковой ракеты: государственные СМИ
- Северная Корея: Чен Ын наблюдал за учениями, во время которых была запущена «сверхбольшая радиопушка», предполагая возможное нападение на Южную Корею