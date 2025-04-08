Двое японцев подозреваются в помощи северокорейскому ИТ-специалисту

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Токио, 7 апреля (Jiji Press). Полиция Токио направила в прокуратуру документы на двух японцев по подозрению в оказании помощи предполагаемому работнику сферы информационных технологий из Северной Кореи, выдававшему себя за гражданина Японии.

Бюро общественной безопасности столичного полицейского управления Токио полагает, что ИТ-работник был причастен к попыткам Северной Кореи получить иностранную валюту.

Двое японцев – 32-летний корпоративный работник из юго-западного города Ойта и 34-летний индивидуальный предприниматель из токийского района Кита – подозреваются в том, что они помогли ИТ-работнику создать учётную запись для службы подбора персонала, отправив ИТ-работнику фотографии водительских прав и другую информацию в сентябре-октябре 2020 года.

По данным источников в полиции, вознаграждение за задание было зачислено на их банковские счета, а затем переведено за границу по указанию ИТ-специалиста.

Источники сообщили, что IT-работник общался с двумя японцами через социальные сети. Данные с сайта поставщика услуг по подбору работы предполагают доступ из Северной Кореи, заявили они.

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