Миссия зонда «Хаябуса-2» важна для защиты планеты от астероидов
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Токио, 15 апреля (Jiji Press). Поскольку существует множество небольших астероидов, которые несут в себе риск столкновения с поверхностью Земли, идея планетарной защиты для предотвращения таких катастроф становится важнее, чем когда-либо.
Одним из таких астероидов является 1998 KY26, который является конечным пунктом назначения для японского беспилотного астероидного зонда «Хаябуса-2». Зонд должен достичь этого астероида в 2031 году.
В феврале привлекла внимание новость о том, что вероятность столкновения с Землёй в 2032 году ещё одного астероида, 2024 YR4, в какой-то момент превысила 3%.
Поскольку эти астероиды очень малы, с Земли сложно проводить подробные наблюдения. Поэтому прямое исследование с помощью космических аппаратов, таких как «Хаябуса-2», как ожидается, предоставит важную информацию с точки зрения планетарной обороны, направленной на предотвращение катастроф, вызванных падением астероидов.
В 2022 году NASA успешно провело эксперимент, в ходе которого космический зонд намеренно врезался в астероид, чтобы изменить его орбиту. Зонд Европейского космического агентства в настоящее время направляется к этому астероиду, чтобы подробно изучить последствия столкновения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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