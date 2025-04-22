Лидеры Японии и Нидерландов договорились об укреплении сотрудничества
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Токио, 21 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и его голландский коллега Дик Схооф договорились об укреплении сотрудничества между своими странами в условиях таких проблем, как вторжение России на Украину и морские амбиции Китая.
Лидеры двух стран также объявили о плане действий, предусматривающем сотрудничество в широком спектре областей, включая дипломатию, безопасность, экономику и культуру.
Они встретились в Токио в рамках дипломатических мероприятий администрации Исибы, связанных с проходящей в западном городе Осака Всемирной выставкой 2025 года.
«Поскольку безопасность Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов становится всё более неразделимой, тесное сотрудничество между двумя странами становится важнее, чем когда-либо», – заявил Исиба на совместной пресс-конференции.
Голландский лидер заявил, что надеется на углубление связей с Японией во всех областях.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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