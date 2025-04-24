Япония и Швейцария проведут международную встречу по вопросам разминирования в Украине

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Токио, 23 апреля (Jiji Press). Япония и Швейцария договорились работать над успешным проведением международной конференции по разминированию в Украине, которая пройдёт в Японии осенью.

Соглашение было достигнуто на встрече в Токио между министром иностранных дел Ивая Такэси и его швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

Ивая высоко оценил усилия Швейцарии по достижению мира в Украине, а также по восстановлению и реконструкции разрушенной войной страны.

Оба чиновника обменялись мнениями о ситуации в Восточной Азии, включая Северную Корею, которая укрепляет военное сотрудничество с Россией. Они подтвердили, что их страны продолжат тесно сотрудничать для решения этой ситуации.

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