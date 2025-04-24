В крови рабочих завода в Осаке обнаружен высокий уровень ПФАС

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Осака, 23 апреля (Jiji Press). Сообщают, что в результате исследования в крови бывших и нынешних работников завода компании Daikin Industries Ltd. в Ёдогава в префектуре Осака обнаружен высокий уровень органического соединения ПФАС.

В ходе исследования группа, в состав которой входил Киотский университет, проверила кровь около 1200 человек, в том числе рабочих завода и жителей, проживающих вблизи завода, на котором использовались ПФАС (перфторалкильные и полифторалкильные вещества), часто называемые «вечными химикатами» из-за их стойкости в окружающей среде.

Команда обнаружила высокие уровни PFOA, или перфтороктановой кислоты, типа ПФАС, в крови рабочих. Уровни PFOA у семи нынешних и бывших сотрудников были примерно в 38 раз выше, чем у жителей. Из этих семи у троих были обнаружены признаки интерстициального заболевания легких.

Результаты опроса были опубликованы в журнале промышленной медицины научно-исследовательского института, подведомственного Министерству здравоохранения.

Общественная группа, изучающая загрязнение ПФАС в Осаке, в которую вошли члены исследовательской группы, провела пресс-конференцию в одноименной столице префектуры, чтобы объявить результаты.

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