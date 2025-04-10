В Японии группа исследователей обнаружила, что люди, зачатые зимой, менее склонны к полноте

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Токио, 9 апреля (Jiji Press). Японская исследовательская группа под руководством Университета Тохоку обнаружила, что дети, зачатые в зимние месяцы, менее склонны к набору веса, когда становятся взрослыми.

Группа учёных надеется, что её открытие приведет к созданию нового метода профилактики заболеваний, связанных с образом жизни.

Результаты исследования были опубликованы в интернет-издании международного журнала Nature Metabolism.

В организме есть белая жировая ткань, которая запасает энергию, и бурая жировая ткань, которая потребляет энергию для производства тепла. Бурая активизируется, когда температура тела падает, побуждая организм сжигать жир.

В ходе своего исследования группа проанализировала бурую жировую ткань 356 мужчин в возрасте от 18 до 29 лет, которых разделили на группы в зависимости от времени зачатия.

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