Глава Минобороны Японии и посол США обещают укрепить альянс между двумя странами
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Токио, 28 апреля (Jiji Press). Министр обороны Японии Накатани Гэн и посол США в Японии Джордж Гласс договорились о дальнейшем укреплении двустороннего альянса.
На первой встрече с тех пор, как Гласс занял свой пост в начале этого месяца, Накатани заявил, что он надеется углубить связи с послом и стремиться к укреплению альянса, тесно сотрудничая с ним ради реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Заявив, что две страны переживают новый золотой век альянса, Гласс заявил, что партнёрство Японии и США основано на их общем обещании сделать две страны более безопасными, сильными и процветающими.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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