Япония надеется на прорыв в ситуации в Украине после переговоров США и России
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 20 мая (Jiji Press). Япония выразила надежду на дипломатический прорыв по Украине после телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся накануне.
«Мы надеемся, что дипломатические усилия соответствующих стран приведут к прорыву в ситуации (в Украине)», – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.
Трамп и Путин договорились, что Россия и Украина продолжат переговоры.
«Мы продолжим работать вместе с международным сообществом для достижения немедленного полного прекращения огня и справедливого и прочного мира, при этом мы настоятельно ожидаем от России позитивных действий», – также заявил Хаяси.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Премьер-министр Японии пообещал продолжать поддержку Украины
- Япония ужесточает санкционный режим в отношении России
- Будапештский меморандум тридцать лет спустя: уроки геополитического соглашения
- Япония ужесточает санкционный режим в отношении России
- Украина обеспокоена наличием японских деталей в российском оружии
- США развернут космические силы в Японии
- Министерство обороны Японии на 2024 финансовый год запросило рекордную сумму в 7,7 трлн йен
- В Японии успешно испытали новую ракету-перехватчик
- Модернизация альянса Японии и США: переход к многоуровневому сотрудничеству в обеспечении безопасности и срочность обретения потенциала ответного удара