Япония надеется на прорыв в ситуации в Украине после переговоров США и России

Новости

Токио, 20 мая (Jiji Press). Япония выразила надежду на дипломатический прорыв по Украине после телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся накануне.

«Мы надеемся, что дипломатические усилия соответствующих стран приведут к прорыву в ситуации (в Украине)», – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.

Трамп и Путин договорились, что Россия и Украина продолжат переговоры.

«Мы продолжим работать вместе с международным сообществом для достижения немедленного полного прекращения огня и справедливого и прочного мира, при этом мы настоятельно ожидаем от России позитивных действий», – также заявил Хаяси.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме