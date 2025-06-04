Премьер-министр Японии примет участие в саммите НАТО в Нидерландах

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Токио, 3 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру посетит саммит НАТО, который пройдет в Гааге, Нидерланды, 24 и 25 июня, сообщил представитель правительства.

Ожидается, что Исиба обсудит с лидерами стран-членов НАТО меры по урегулированию ситуации на Украине и углублению стратегического сотрудничества в целях стабилизации Индо-Тихоокеанского региона, учитывая гегемонистские амбиции Китая.

Премьер-министр Японии четвёртый раз подряд примет участие в саммите НАТО, Исиба – впервые с момента вступления в должность.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп также посетит предстоящее заседание НАТО. Японское правительство попытается провести двусторонний саммит на полях заседания НАТО.

Если новый президент Южной Кореи, который избран на выборах 3 июня, примет участие в саммите, у Исибы может появиться возможность встретиться и с ним.

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