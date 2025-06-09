Японский профессор удостоен награды Украины за гуманитарные усилия

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Токио, 7 июня (Jiji Press). 6 июня президент Украины Владимир Зеленский вручил профессору Университета Кобэ Гакуин Окабэ Ёсихико награду «Золотое сердце» за большой вклад в гуманитарную помощь Украине, пострадавшей от российского вторжения.

По данным администрации президента, Окабэ, эксперт по вопросам Украины, и другие получили награду на мероприятии в Киеве, столице Украины.

Профессор опубликовал несколько книг об Украине. Он также читает лекции об этой стране.

В прошлом году в университете города на западе Японии было создано Почётное консульство Украины в Кобэ для культурных и академических обменов, а сам Окабэ стал почётным консулом Украины в этом городе.

Среди других награждённых были Вероник Бертоль, заместитель мэра Страсбурга (Франция), и Марк Кулс, президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

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