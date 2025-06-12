В Японии смягчат требования к знанию японского языка для иностранных водителей
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Токио, 11 июня (Jiji Press). Правительство Японии на заседании экспертной группы предложило смягчить требования к знанию японского языка для водителей-иностранцев, работающих в стране, с целью решения серьёзной нехватки рабочей силы в сфере автобусных перевозок и такси.
Группа собралась в Министерстве юстиции, чтобы обсудить программы страны по привлечению иностранных рабочих.
Япония принимает иностранных водителей автобусов и такси по категории Тип 1 своей системы статуса резидента для иностранных граждан с определённой квалификацией. Со статусом Типа 1 им разрешено работать в Японии до пяти лет.
Водителям автобусов и такси требуется более высокий уровень владения японским языком, чем представителям других профессий, поскольку им приходится предлагать услуги клиентам и решать чрезвычайные ситуации.
Правительство Японии приняло решение смягчить требования к знанию языка после того, как по состоянию на конец апреля этого года никто успешно не сдал тест на получение статуса резидента 1-го типа для работы водителями автобусов или такси.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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