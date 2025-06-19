Премьер-министр Японии Исиба на встрече с президентом Зеленским подтвердил решимость Японии помогать Украине

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Кананаскис, Канада, 17 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил решимость Токио продолжать оказывать поддержку охваченной войной Украине.

Лидеры двух стран провели 30-минутную встречу в Кананаскисе, на западе Канады, в рамках двухдневного саммита «Группы семи» крупнейших демократий, который завершился 17 июня.

В Украине необходимо как можно скорее установить справедливый и прочный мир, заявил Исиба в ходе своей первой личной встречи с Зеленским, добавив, что Япония будет сотрудничать с другими странами G7 по этому вопросу.

Он также представил план Японии по проведению 22 октября международной встречи по разминированию Украины.

Зеленский выразил благодарность за поддержку Японии и объяснил ситуацию в российско-украинской войне. Он прибыл на саммит G-7 по приглашению участников.

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