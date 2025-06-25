Японский стартап видит причину неудачи с посадкой лунного модуля в неисправности высотомера
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Токио, 24 июня (Jiji Press). Японский стартап ispace Inc. сообщил, что его лунный зонд не смог приземлиться на Луне в начале этого месяца из-за неисправности высотомера.
Космический корабль должен был приземлиться на Луне 6 июня во второй попытке компании совершить посадку на Луну. Если бы миссия была успешной, ispace стала бы первой азиатской компанией, осуществившей посадку на Луну.
Рано утром второй лунный модуль компании начал спуск с лунной орбиты в точке на высоте 100 километров над поверхностью Луны. Он был оснащён высотомером, использующим лазеры для измерения расстояния до поверхности Луны.
План состоял в том, чтобы измерить расстояние до того, как посадочный модуль достигнет высоты 3 км, чтобы он мог медленно снижаться, включив двигатели в соответствии с точной высотой.
Однако высотомер начал измерения только на высоте 1 км над поверхностью. Поскольку посадочный модуль снижался быстрее запланированного, из-за задержки торможения он врезался в лунную поверхность.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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