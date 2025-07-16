Япония заявляет о принятии строгих мер по борьбе с фентанилом
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Токио, 15 июля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Ивая Такэси заявил, что Япония принимает тщательные меры против фентанила, отметив, что японская таможня не выявила ни одной попытки контрабанды этого синтетического опиоида через страну за последние шесть лет.
Министр здравоохранения Фукуока Такамаро и министр финансов Като Кацунобу также упомянули фентанил на отдельных пресс-конференциях в тот день.
Фукуока заявил, что, в отличие от Европы и США, в Японии этот наркотик не получил распространения. Като отметил, что Япония тесно сотрудничает с США и другими странами по этому вопросу.
Заявления министров последовали за сообщениями СМИ о том, что некая китайская организация подозревается в причастности к экспорту фентанила из Японии в США.
«После этих сообщений канцелярия премьер-министра дала указание разъяснить внутренние меры по борьбе с этим наркотиком», – сообщил источник в правительстве.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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