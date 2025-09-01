В Японии повышают готовность владельцев домашних животных к стихийным бедствиям
НовостиОбщество Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 31 августа (Jiji Press). В Японии предпринимаются усилия по повышению осведомлённости общественности о необходимости подготовки к предотвращению проблем с домашними животными в эвакуационных центрах во время стихийных бедствий.
«Ежедневное обучение (домашних животных) напрямую повышает их готовность к стихийным бедствиям», – утверждает эксперт.
10 августа школьники собрались в Токио на лекцию волонтёрской группы With, которая обучает владельцев домашних животных подготовке к стихийным бедствиям. Участники установили палатки в помещении, чтобы скрыть питомцев от посторонних глаз и снизить риск того, что они потревожат других эвакуированных.
13-летняя местная ученица средней школы посетила мероприятие из-за опасений, что её попугай может мешать другим людям в эвакуационном убежище.
«Я слышала, что домашних животных можно успокоить полотенцами и другими вещами со знакомым запахом, – сказала она. – Я подготовлю их уже сейчас».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Не только Хатико: памятники знаменитым собакам в Японии
- Верный пёс Хатико: символ преданности на станции Сибуя
- «Собачья жизнь» в Японии: 30% владельцев собак не могут гулять каждый день, 60% гуляют менее 30 минут в день
- Рейтинг пород собак в Японии: той-пудели сохраняют лидерство
- Животные за работой (2): собака Креа в начальной школе Святой Маргариты
- Дорога без границ: воспоминания о легендарном японском путешественнике Уэмуре Наоми
- Собаки-проводники в Японии: 928 работающих собак при потребности в 3000
- Знакомьтесь – Юри, собака, спасённая семьёй императора Японии
- Порода акита: собаки-самураи
- Отношение японцев к животным (часть вторая)
- Прощание с любимым роботом: похороны собак AIBO
- Кошки и собаки: самые любимые животные в Японии
- «Ня-ня» и «ван-ван»: как мяукать и лаять по-японски?