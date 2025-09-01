В Японии повышают готовность владельцев домашних животных к стихийным бедствиям

Новости

Токио, 31 августа (Jiji Press). В Японии предпринимаются усилия по повышению осведомлённости общественности о необходимости подготовки к предотвращению проблем с домашними животными в эвакуационных центрах во время стихийных бедствий.

«Ежедневное обучение (домашних животных) напрямую повышает их готовность к стихийным бедствиям», – утверждает эксперт.

10 августа школьники собрались в Токио на лекцию волонтёрской группы With, которая обучает владельцев домашних животных подготовке к стихийным бедствиям. Участники установили палатки в помещении, чтобы скрыть питомцев от посторонних глаз и снизить риск того, что они потревожат других эвакуированных.

13-летняя местная ученица средней школы посетила мероприятие из-за опасений, что её попугай может мешать другим людям в эвакуационном убежище.

«Я слышала, что домашних животных можно успокоить полотенцами и другими вещами со знакомым запахом, – сказала она. – Я подготовлю их уже сейчас».

