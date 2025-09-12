Число случаев появления в жилой зоне азиатских чёрных медведей в Японии достигло рекордного уровня
Токио, 11 сентября (Jiji Press). В Японии с апреля по июль зафиксировано 12 067 случаев появления азиатского чёрного медведя. Это самый высокий показатель с начала ведения учёта в 2009 году, о чём сообщили на заседании правительства 11 сентября.
На встрече Министерство охраны окружающей среды и другие правительственные учреждения решили усилить призывы к осторожности, поскольку есть опасения, что количество появлений медведей может увеличиться этой осенью из-за ожидаемого плохого урожая буковых орехов, основного источника пищи для них.
Министерство полагает, что увеличение числа случаев появления отражает рост популяции медведей и сокращение доступности пищи из-за высоких температур.
За пять месяцев было зафиксировано 48 случаев нападения медведей на людей, что примерно соответствует уровню последних пяти лет. В июле доля встреч с медведями в жилых районах была выше, чем в обычные годы.
1 сентября вступил в силу пересмотренный закон, позволяющий местным органам власти разрешать отстрел диких медведей в городских районах. На заседании 11 сентября правительство подтвердило курс на планомерное внедрение закона с одновременным обеспечением безопасности местных жителей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
