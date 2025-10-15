Смертная казнь запрошена для 28-летнего мужчины по делу об убийстве четырёх человек из арбалета

Новости

Кобе, 15 октября (Jiji Press) — Прокуратура потребовала смертной казни для безработного Нодзу Хидэаки (28 лет), обвиняемого в убийстве и покушении на убийство: в июне 2020 года он выстрелил из арбалета в четырёх членов семьи в доме в городе Такарадзука (префектура Хёго), в результате чего погибли трое, включая младшего брата. Заседание суда с участием народных заседателей прошло 15 октября в окружном суде Кобе (председательствующий судья — Мацуда Тивакэ). Сторона обвинения запросила смертную казнь, защита настаивала на 25 годах лишения свободы; слушания завершены. Приговор будет оглашён 31 октября.

В прениях прокуратура указала, что расстройство аутистического спектра у подсудимого существенно не повлияло на формирование мотива — ключевого вопроса при оценке степени его уголовной ответственности, — и подчеркнула спланированный характер преступления. По мнению обвинения, подсудимый был полностью вменяем, поскольку сохранял способность контролировать свои действия и неоднократно колебался перед их совершением.

Обвинение также заявило, что, хотя сложную семейную обстановку отрицать нельзя, эгоистичный мотив — «желание получить смертный приговор» — означает «исключительно высокую степень уголовной ответственности».

Защита в заключительном слове повторила, что «расстройство аутистического спектра оказало серьёзное влияние на формирование экстремальной идеи порвать с семьёй и добиться смертного приговора, и подсудимый находился в состоянии ограниченной вменяемости».

Согласно обвинительному заключению, утром 4 июня 2020 года Нодзу произвёл выстрелы из арбалета в своём доме в районе Акура-ниси города Такарадзука, попав в голову проживавшим с ним бабушке (75 лет) и младшему брату (22 года), а также матери (47 лет), которая жила поблизости, и убив их. Тётя (55 лет), проживавшая отдельно, получила тяжёлые травмы, включая перелом шейных позвонков.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме