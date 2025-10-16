В Японии в 2025 году уже семь человек погибло из-за нападения медведей

Новости

Токио, 15 октября (Jiji Press). В Японии за 2025 финансовый год, который начался в апреле, зафиксировано семь случаев смерти от нападений медведей. Это самый высокий показатель с начала ведения учёта в 2006 финансовом году, сообщило Министерство охраны окружающей среды. При этом большинство нападений произошло в северо-восточных регионах и самой северной префектуре Хоккайдо.

Число погибших от медведей достигло семи человек после того, как полиция северо-восточной префектуры Иватэ установила, что тело, найденное в городе Китаками 8 октября, было растерзано медведем. Это число превзошло предыдущий рекорд в шесть человек, зафиксированный в 2023 финансовом году.

По два случая смерти зафиксировано на Хоккайдо и в Иватэ, по одному – в северо-восточных префектурах Мияги и Акита, а также в центральной префектуре Нагано.

В период с апреля по сентябрь этого года было зафиксировано 99 случаев причинения телесных повреждений медведями, в которых пострадали 108 человек, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

Поскольку медведи становятся более активными осенью перед спячкой, министерство призвало общественность сохранять бдительность, предупреждая, что ожидаемая низкая урожайность буковых орехов в северо-восточных регионах может привести к появлению большего количества медведей в жилых районах.

