[Видео] Актёр Мацумура Кунихиро на один день был назначен начальником отделения токийской полиции

19 октября отделение полиции Камата столичного управления полиции Токио назначило артиста Мацумуру Кунихиро своим начальником на один день. Мацумура предупредил жителей о необходимости остерегаться мошенников, выдающих себя за полицейских, и звонков с международных номеров, и призвал всех «работать сообща, чтобы сделать город свободным от преступности». [Видеоцентр Jiji Press]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

