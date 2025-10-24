Военная полиция США впервые проведёт самостоятельное патрулирование в развлекательном районе города Наха

Новости

Наха, префектура Окинава, 23 октября (Jiji Press) — В рамках мер по недопущению новых случаев сексуального насилия со стороны американских военнослужащих военная полиция США (MP) в ночь на 1 ноября проведёт самостоятельное патрулирование в городе Наха, сообщили 23 октября в мэрии. Это, как считается, первый случай, когда MP патрулирует развлекательный район Нахи, удалённый от американских военных баз. 21 октября мэрия Нахи получила уведомление от американской стороны о проведении патруля силами военной полиции, наделённой правоохранительными полномочиями. В городской администрации заявили, что воспринимают это как инициативу самопомощи со стороны США. В апреле в развлекательной зоне, прилегающей к американской базе в городе Окинава, уже проводилось совместное патрулирование с участием MP, префектуральной полиции и других служб. Позднее американская сторона также организовала самостоятельные рейды, по итогам которых были произведены аресты.

