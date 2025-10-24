Военная полиция США впервые проведёт самостоятельное патрулирование в развлекательном районе города Наха
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Наха, префектура Окинава, 23 октября (Jiji Press) — В рамках мер по недопущению новых случаев сексуального насилия со стороны американских военнослужащих военная полиция США (MP) в ночь на 1 ноября проведёт самостоятельное патрулирование в городе Наха, сообщили 23 октября в мэрии. Это, как считается, первый случай, когда MP патрулирует развлекательный район Нахи, удалённый от американских военных баз. 21 октября мэрия Нахи получила уведомление от американской стороны о проведении патруля силами военной полиции, наделённой правоохранительными полномочиями. В городской администрации заявили, что воспринимают это как инициативу самопомощи со стороны США. В апреле в развлекательной зоне, прилегающей к американской базе в городе Окинава, уже проводилось совместное патрулирование с участием MP, префектуральной полиции и других служб. Позднее американская сторона также организовала самостоятельные рейды, по итогам которых были произведены аресты.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Военное руководство США извинилось перед префектурой в связи с обвинительным приговором по делу о сексуальном насилии — Окинава
- Для американского военнослужащего запросили 10 лет тюрьмы за сексуальное нападение на Окинаве
- Американский военнослужащий не признал вину — первое заседание по делу о сексуальном насилии в районном суде Наха
- Морские пехотинцы США подозреваются в сексуальном насилии на Окинаве
- Американского морпеха подозревают в сексуальном насилии на Окинаве
- В Окинаве прошел массовый митинг против насильственных действий военнослужащих США в отношении девушки
- Военнослужащий ВВС США осужден на 5 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетней
- Морской пехотинец США приговорён к 7 годам за сексуальное насилие на Окинаве
- В Окинаве прошел массовый митинг против насильственных действий военнослужащих США в отношении девушки
Окинава Jiji Press сексуальное насилие американские базы Наха