В Японии объявлена повышенная готовность к предотвращению ущерба от медведей в связи с началом сезона осеннего листопада

Токио, 26 октября (Jiji Press). Административные органы Японии призывают проявлять особую осторожность в отношении медведей в связи с началом осеннего сезона листопада.

Число погибших от нападений медведей в стране в 2025 финансовом году, который начался в апреле, по состоянию на 22 октября составило девять человек, что является самым высоким годовым показателем с момента начала сбора данных в 2006 финансовом году. С начала текущего финансового года погибло или получило ранения всего более 100 человек.

Медведей часто видели в северо-восточном регионе Тохоку и других районах. Ситуация может ухудшиться из-за плохого урожая буковых орехов, основного корма медведей, а также из-за того, что животные активизируются перед спячкой.

В префектуре Иватэ в Тохоку с апреля погибли и получили ранения более 30 человек.

В июле правительство префектуры Иватэ повысило уровень предупреждения о медведях на всей территории префектуры после первой в этом финансовом году гибели людей от нападения медведя. «Мы не смогли принять эффективных мер против медведей, – заявил представитель префектуры, добавив: – У нас нет иного выбора, кроме как продолжать привлекать внимание к этой проблеме в социальных сетях и по другим каналам».

