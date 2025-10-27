Губернатор префектуры Акита намерен ходатайствовать о развёртывании Сил самообороны из-за участившихся нападений медведей
Токио, 27 октября (Jiji Press) — губернатор префектуры Акита Судзуки Кэнта 26 октября заявил в соцсетях, что «ведёт переговоры о возможности развёртывания Сил самообороны» в связи с участившимися нападениями медведей на людей в регионе, и выразил намерение в ближайшее время посетить Министерство обороны.
В префектуре 24 октября в деревне Хигасинарусэ медведь напал на четырёх человек, один из них погиб. По словам Судзуки, «ситуация выходит за рамки того, что можно решить силами одной префектуры и муниципалитетов; ресурсы на местах на исходе».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
