Госсекретарь США встретится с семьями похищенных японцев
Токио, 28 октября (Jiji Press) — Государственный департамент США сообщил 28 октября, что находящийся с визитом в Японии госсекретарь Марко Рубио утром того же дня встретится с семьями японских граждан, похищенных КНДР десятилетия назад. Неизвестно, примет ли участие во встрече президент Дональд Трамп. Правительство Японии прилагало усилия для организации встречи родственников похищенных с президентом в ходе его визита, начавшегося 27 октября.
По данным японских и американских дипломатических источников, Дональд Трамп занимал осторожную позицию по поводу личной встречи с семьями похищенных. Причины такой осторожности не раскрываются.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
