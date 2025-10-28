Госсекретарь США встретится с семьями похищенных японцев

Новости

Токио, 28 октября (Jiji Press) — Государственный департамент США сообщил 28 октября, что находящийся с визитом в Японии госсекретарь Марко Рубио утром того же дня встретится с семьями японских граждан, похищенных КНДР десятилетия назад. Неизвестно, примет ли участие во встрече президент Дональд Трамп. Правительство Японии прилагало усилия для организации встречи родственников похищенных с президентом в ходе его визита, начавшегося 27 октября.

По данным японских и американских дипломатических источников, Дональд Трамп занимал осторожную позицию по поводу личной встречи с семьями похищенных. Причины такой осторожности не раскрываются.



