Япония разработает меры предотвращения ущерба от диких медведей к середине ноября
Токио, 30 октября (Jiji Press). Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кихара Минору поручил соответствующим министерствам и ведомствам к середине ноября разработать срочный пакет мер против диких медведей в условиях серии нападений на людей по всей стране.
На первом заседании министерского совета, состоявшемся в офисе премьер-министра, Кихара также призвал к принятию срочных и надлежащих мер по отлову медведей, проникающих в жилые районы.
На пресс-конференции Кихара заявил: «Полиция примет немедленные меры по уничтожению медведей с помощью винтовок, включая привлечение обученных полицейских, обладающих знаниями о медведях, а также подготовку необходимого оборудования и материалов».
По данным источника в правительстве, закон разрешает полиции отстреливать диких медведей с помощью винтовок, однако прецедентов пока не было.
Кихара на встрече сообщил, что число погибших в результате нападений медведей в этом финансовом году достигло рекордной отметки в 12 человек.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
