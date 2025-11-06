Половина токийских кафе с дикими животными не объясняют посетителям факторы риска
Токио, 4 ноября (Jiji Press). По данным исследования Всемирного фонда дикой природы Японии, почти половина кафе в Токио и близлежащих районах, где экспонируются редкие дикие животные и посетителям разрешено их трогать, заранее не разъясняют посетителям риски, связанные с такими животными.
В ходе исследования, проводившегося на местах с июня по июль, были обследованы 25 кафе с дикими животными в префектурах, включая Токио и Канагаву, которые появлялись в первых строках результатов интернет-поиска по таким запросам, как «экзотические животные» и «взаимодействие». Сотрудники WWF Japan провели визуальные проверки кафе и опросили их сотрудников, чтобы убедиться в соблюдении санитарных норм и других условий на объектах.
Двенадцать из 25 кафе заранее разъясняли посетителям, как правильно прикасаться к животным, и предупреждали о рисках получения травм, а два заведения разъясняли только что-то одно. В то же время в 11 кафе не делали ни того, ни другого.
Дезинфицирующие средства имелись в наличии в 24 кафе, но только в 14 из них были оборудованы места для мытья рук. В четырёх заведениях в пробах, взятых у животных при поглаживании, была обнаружена энтерогеморрагическая кишечная палочка, а в двух кафе – сальмонелла.
WWF Japan также подтвердил, что азиатские короткокоготные выдры и ленивцы, которые классифицируются как опасные животные в соответствии с британскими стандартами для зоопарков, используемыми Министерством окружающей среды Японии, были выставлены в 23 кафе. В 19 из них не были приняты меры безопасности, такие как присутствие персонала и установка ограждений.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
