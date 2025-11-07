Из-за возможности появления медведей в Японии отменяют школьные мероприятия
Новости
Токио, 5 ноября (Jiji Press). В условиях роста числа случаев нападений медведей на людей с октября по всей Японии отменяются различные мероприятия на открытом воздухе, включая школьные марафоны, из-за сообщений о появлении животного поблизости.
Средняя школа Сэндай дайити префектуры Мияги в Сендае, административном центре северо-восточной префектуры Мияги, отменила пешее мероприятие, в ходе которого около 950 нынешних и бывших учеников должны были пройти около 35 километров.
Заместитель директора Собу Ясуаки, 55 лет, выразил сожаление, что школе пришлось отменить традиционное мероприятие, которое продолжалось без перерыва даже во время пандемии COVID-19 и должно было отметить в этом году 60-ю годовщину.
«Это было непростое решение, потому что ученики и родители ждали этого с нетерпением, – сказал Собу. – Если в следующем году ситуация останется такой же, нам придётся отменить мероприятие», – сказал он, выглядя обеспокоенным.
В городе Нумата в восточной префектуре Гумма четыре начальные школы отменили марафоны, а их внешкольные и другие мероприятия также были отменены или изменены.
